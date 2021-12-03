جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق مساء يوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون أول 2021، مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب التي تقام في قطر.

وتستضيف الدوحة منافسات كأس العرب تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بين يومي 30 نوفمبر/ تشرين ثان و18 ديسمبر/ كانون أول.

موعد مباراة البحرين والعراق في كأس العرب والقنوات الناقلة

يستهدف منتخب العراق تحقيق انتصاره الأول في كأس العرب 2021، عندما يلتقي البحرين بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وتنطلق المباراة في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة العراق والبحرين عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها أحمد البلوشي.

موعد مباراة عمان وقطر في كأس العرب والقنوات الناقلة

ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة مرتقبة بين قطر وعمان ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة قطر وعمان عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها رؤوف خليف.

موعد مباراة موريتانيا والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة

يسعى منتخب الإمارات لمواصلة انطلاقته القوية في كأس العرب 2021، حينما يواجه نظيره الموريتاني.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة موريتانيا والإمارات عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها حسن العيدروس.

موعد مباراة سوريا وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

مباراة أخيرة يوم الجمعة ستجمع بين سوريا وتونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة موريتانيا والإمارات عبر قناة "بي إن سبورتس 1"، وسيقوم بالتعليق عليها حفيظ الدراجي.