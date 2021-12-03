سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

هبط سعر الدولار اليوم في سوريا، اليوم الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، للشراء والبيع لدى السوق السوداء "غير الرسمية".

وسجل سعر شراء الدولار في سوريا، في مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية "غير الرسمية" عند مستوى 3495 ليرة، فيما بلغ سعر البيع إلى 3535 ليرة.

صعد سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، ليسجل 3955 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) عند 4635 ليرة للشراء، و4690 ليرة للبيع.

ونزل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) عند 930 ليرة للشراء، و943 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) 951 ليرة للشراء، و963 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) 11540 ليرة للشراء، و11695 ليرة للبيع.