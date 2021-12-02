سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

واصل متوسط سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الجمعة 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار، في بنوك مصر نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة، والمصرف المتحد، وعودة، والمصري الخليجي، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.