توقعات باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي غداً الجمعة

توقعت مصادر أن يقدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته غدا الجمعة.

وقالت المصادر، لرويترز، إن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي بشأن حرب اليمن، والتي اعتبرتها السعودية "مسيئة".

ومن جانبه، ذكر جورج قرداحي أنه سيستقيل غدا الجمعة بعد مشاورات مع الرؤساء، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، والتي أشارت إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر الجمعة.

وفي وقت سابق، أكد جورج قرداحي أنه غير متمسك بمنصبه، لكن موضوع الاستقالة من عدمه يجب أن يقرر خلال جلسة لمجلس الوزراء

وقال خلال تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن "وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، كررها مرتين على الأقل، إن الأزمة مع لبنان تتجاوز تصريحات وزير الإعلام، وهي أكبر من ذلك، إنها أزمة سيطرة حزب الله على الحكومة، وهذا ما كرره مسؤولون خليجيون مرات عدة".

ولا يزال لبنان يعيش على وقع أزمة تصريحات قرداحي التي تسببت في أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج بعد مشاركته في برنامج حواري على منصة تابعة لشبكة الجزيرة بشأن اليمن.

وردا على تلك التصريحات استدعت السعودية سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها، في خطوة ما لبست دول خليجية أخرى في اتباعها تضامنا مع الرياض.

وأعلنت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات قرداحي، ودعاه رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من مرة لـ"تغليب المصلحة الوطنية"، في إشارة ضمنية إلى استقالته، إلا أن وزير الإعلام رفض الاعتذار.