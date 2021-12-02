سعر صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021

تباين متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، في البنوك، والبورصات.

وسجل متوسط سعر الدولار، نحو 1475 دينارا للشراء، و 1482.5دينار للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وتراجع سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح، ببغداد اليوم الجمعة، إلى نحو 1478.5 دينارا، فيما سجل في بورصتي الحارثية، والنجف نحو 1479 دينارا.

فيما بلغ سعر صرف الدولار، في بورصة السليمانية، نحو 1480.50 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصة البصرة، نحو 1478.5 دينار.

أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فبلغ سعر صرف الدولار، نحو 1480.50 دينار، وهو نفس السعر في بورصة دهوك.

بينما سجل سعر صرف الدولار بورصة الموصل، نحو 1480 دينارا.

وارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1661.45 دينار للشراء، و 1666.78 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، إلى نحو 1951.09 دينار للشراء، و1955.91 دينارا للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 390.35 دينار للشراء، و 390.92 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 398.82 دينار للشراء، و 399.10 دينار للبيع.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4843.71 دينار للشراء، و 4845.04 دينار للبيع.