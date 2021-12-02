تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021، متأثرة بالانخفاض العالمي للمعدن النفيس، جراء تشديد السياسات النقدية.

وارتفع سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي، ليسجل 138.73 دينار للشراء و138.75 دينار للبيع.

وفي السوق الموازية (السوداء) بلغ 180 دينارًا للشراء و182 دينارًا للبيع.

وسجل اليورو لدى بنك الجزائر المركزي، 157.13 دينار للشراء و157.20 دينار للبيع.

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر بالسوق السوداء مسجلًا 203.71 دينار للشراء و205.97 دينار للبيع.

و انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 7921 دينارا (57.10 دولار)، مقابل 7971 دنانير (57.43 دولار) في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6931 دينارا (49.97 دولار)، مقابل 6975 دنانير (50.26 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 5941 دينارا (42.83 دولار)، مقابل 5979 دنانير (43.08 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4620 دينارا (33.31 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3960 دينارا (28.55 دولار).

كما انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، ليسجل نحو 246.332 ألف دينار (1776 دولارا)، مقابل 247.911 ألف دينار (1786 دولارا) في ختام تعاملات أمس.

وهوى سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، ليسجل نحو 55.446 ألف دينار (399.73 دولار)، مقابل 55.801 ألف دينار (402.05 دولار) بنهاية تعاملات أمس.