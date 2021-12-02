طولكرم: مصرع مسنة دهسا ببلدة عتيل

لقيت مسنة (85) عامًا من سكان عتيل مصرعها اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة في بلدة عتيل شمال طولكرم .

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه بناء على بلاغ ورد لقسم العمليات بمديرية شرطة طولكرم حول وقوع حادث دعس في بلدة عتيل، توجه إلى المكان خبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركز شرطة عتيل ومركبة الإسعاف، وتبين أن المسنه أثناء سيرها وقطعها الطريق صدمتها شاحنه أدت إلى مصرعها بالمكان وتم نقلها للمستشفى الحكومي بالمدينة.

وأضاف العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.