راصد جوي: بعد استقرار الأجواء.. الخميس القادم كتلة هوائية باردة تضرب فلسطين والمنطقة

قال الراصد الجوي ليث العلامي :"إن الأجواء في فلسطين تشهد حالة من الاستقرار حتى يوم الاحد القادم، بعد المنخفض الجوي الذي أئر على المنطقة أمس الأربعاء".

وأضاف العلامي خلال حديث "لفلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس :"إن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع تدريجياً لتصل لنفس معدلاتها من العام، موضحاً وجود تأثير منخفض جوي ضعيف يوم الإثنين القادم، حيث تعاود درجات الحرارة للانخفاض قليلاً".

وتابع قائلاً :"إنه من المتوقع سقوط أمطار يوم الاثنين القادم على مناطق شمال فلسطين المحتلة وشمال الضفة الغربية، ولا تمتد لبقية المناطق".

وأوضح العلامي أن درجات الحرارة ستعود للإرتفاع مجدداً من يوم الثلاثاء القادم حتى يوم الخميس وتبقى حول معدلاتها العامة".

وأشار إلى أن فلسطين ستتأثر بكتلة هوائية باردة يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل تدني كبير لدرجات الحرارة في كافة المناطق.

وتوقع العلامي أن الكتلة الهوائية الباردة التي ستضرب المنطقة يوم الخميس القادم، ستحمل أمطار لمختلف المناطق في فلسطين.

ولفت إلى أن كمية الأمطار التي هطلت في فلسطين هي كميات قليلة وغير كافية للتربة والمزروعات والحاجة المائية لفلسطين، آملاً بتحسن كمية الأمطار وتعويضها في المستقبل.

وحذر العلامي السائقين من تدني مدى الرؤية على الطرقات خلال المنخفضات الجوية القادمة.

كما حذر المواطنين من خطر الإصابة بانفلونزا الموسمية والتي أصابت الكثيرين في الأيام الأخيرة، بسبب الأرتفاع في درجات الحرارة ومن ثم حدوث انخفاض مفاجئ عليها.

ودعا العلامي المواطنين إلى تثبيت الاجسام فوق الأسطح بشكل جيد، والابتعاد عن الأشجار في الطرقات لتجنب سقوطها عليهم.