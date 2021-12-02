الاحتلال يعيد اعتقال أسيرين مقدسيين لحظة الإفراج عنهما

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اعتقال كل من الأسيرين المقدسيين عمار الرجبي وزياد أبو هدوان، لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، بعد قضاء مدة محكوميتهما البالغة ست سنوات، وحولتهما للتحقيق في مركز "المسكوبية".

وبدورها قالت مصادر محلية، "إن الأسيرين محمود أبو هدوان (26 عاما) من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي (28 عاما) من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم".

ويُشار إلى أنه كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.