أحدث تردد لقناة كراميش للأطفال 2022

تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" تردد قناة كراميش 2022- 2021، وهي من القنوات التي تتمتع بعدد كبير من المتابعين والمشاهدين لذلك يبحثون عليها ياستمرار.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022

وتعتبر القناة من القنوات المهمة للكثير من فئات المجتمع العربي سواء الصغار أو الكبار الفتيات والفتية بسبب ما تعرضه من برامج مهمة.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022

وتتميز برامج القناة بنشر التوعية والثقافة بين الاطفال وتعمل على تعزيز المحبة والاخلاص والوفاء لدى الكثير من ابناء الدول العربية، واصبحت القناة اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

وتمكنت القناة من جذب قلوب الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022

قناة كراميش

وتقدم القناة محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعزز القناة طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه، حيث جذبت القناة اهتمام الكثير من فئات كبيرة من ابناء الدول العربية حيث لم يقتصر الأمر على الأطفال بل تعدى ذلك ليصل إلى فئة الشباب وكبار السن.

أحدث تردد لقناة كراميش 2022

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4