المالية بغزة: بدءاً من راتب نوفمبر.. رواتب موظفي غزة بنسبة ٦٠% وبحد أدنى ١٨٠٠ شيكل

أعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الخميس 2-12-2021، عن زيادة دفعة الراتب بدءًا من راتب شهر نوفمبر الماضي لتصبح بنسبة 60٪؜ ورفع قيمة الحد الأدنى من 1500 شيكل إلى 1800 شيكل .

وأوضحت الوزارة بأن الرواتب ستصرف يوم الإثنين القادم عبر بنكي الوطني والإنتاج وفروع البريد حسب الآلية المعتادة.

وشددت على تقديرها التام لموظفيها ودورهم الهام في تقديم خدمة حكومية تليق بشعبنا وتضحياته، رغم الظروف الصعبة التي تسبب بها الحصار، متعهدةً باستمرار الجهود الحكومية لتحسين واقع صرف دفعة الراتب، كلما سمحت بذلك الإمكانات المالية.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر يُعد أولوية أساسية من أولويات لجنة متابعة العمل الحكومي.

يُشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي، وتعزيزًا للمساعي الحكومية الحثيثة في تحسين بيئة العمل للموظفين العموميين إداريًا وماليًا.