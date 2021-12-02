اللواء سلامي: العدو يتراجع أمامنا بشكل واضح لأنه تعود على الهزيمة من الشعب الإيراني دوماً

قال قائد حرس الثورة الإيرانية، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، "إنّ خريطة أميركا السياسية تجاه إيران تهدف إلى إضعاف الشعب الإيراني لينقلب على نظامه".

وأضاف اللواء سلامي، "خريطة أميركا السياسية بالنسبة إلى إيران خلال الـ 43 عاماً الماضیة هي خريطة شريرة تهدف إلى هزيمة الشعب الإيراني"

وتابع سلامي:" أننا "نلاحظ اليوم تراجع العدو من أمامنا بشكل واضح، وتعود على تلقي الهزيمة من الشعب الإيراني دوماً، لكنهم لم يتّعظوا منها بعد"، موضحاً أنّ "الهيمنة الأميركية بدأت بالتلاشي والزوال".

وتابع قائلاً :" أنّه لا توجد لحظة منذ انتصار الثورة كفّت فيها أميركا وحلفاؤها عن التآمر على ايران"، معتقداً أنّ الهدف من هذه المؤامرات هو دفع الناس لينقلبوا على نظامهم الإسلامي وإفقارهم وحرمانهم الأدوية".