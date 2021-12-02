الإعلام العبري: "إسرائيل" غير مستعدة لعملية عسكرية ضد إيران

قال موقع "واللا العبري، اليوم الخميس، "إن "إسرائيل" قلقة من تصرف الدول الغربية الكبرى إزاء الاتفاق النووي".

وكشف الموقع العبري، عن أن "إسرائيل" ليست مستعدة لعملية عسكرية ضد إيران، وليس لديها أي شرعية لأي عملية عسكرية.

وأضاف :" أنه وبالرغم من كل الحملات والحرب النفسية، إلا أنه في هذا الوقت ليس لدى "إسرائيل" قدرة عملانية للتحرك عسكرياً ضد المنشآت النووية التابعة لإيران".

ويُشار إلى أنه تستمر المفاوضات بين كل من الدول الأوروبية الكبرى وإيران بخصوص التول لاتفاق نووي مع إيران، في الوقت الذي يشتمر فيه المسؤولين "الإسرائيليين" بالتحريض ضد إيران والإدعاء بقرب امتلاك السلاح النووي.