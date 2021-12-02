كأس العرب 2021: انتصار ثمين للأردن على السعودية  

حقق المنتخب الأردني فوزاً مهماً على نظيره السعودي بهدف دون رد، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب 2021.

وقدم منتخب "النشامى" مواجهة مميزة، سيطر فيها على أغلب دقائق اللقاء، وكان قريباً من أخذ الأسبقية لولا سوء الطالع، وتسرع لاعبيه، في الوقت الذي لم يقدم فيه الأخضر السعودي ما هو منتظر منه، خصوصاً أنه أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

شوط أول سلبي، كان أبرز ما فيه الجماهير الأردنية التي حضرت بقوة في استاد المدينة التعليمية، من أجل دعم كتيبة عدنان حمد، التي واصلت تألقها في الحصة الثانية، قبل أن تتعرض لضربة موجعة، من خلال تعرض اللاعب إحسان حداد لبطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة الـ53، بسبب تدخل عنيف على لاعب سعودي.

ورغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، نجح البديل محمود مرضي في افتتاح التسجيل لـ"النشامى" عند الدقيقة الـ62، ليتمكن بعدها الجهاز الفني للأردن من إجراء بعض التعديلات التكتيكة، حافظ من خلالها على النتيجة، ليخرج بانتصار مهم، في افتتاح مشواره ببطولة العرب.