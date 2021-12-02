الاحتلال يهدم مساكن وبركسات في مسافر يطا جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس 2/12/2021، مساكن وبركسات شرق مسافر يطا جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن الاحتلال هدم مساكن وبركسات أغنام، وحمامات، وطوابين للخبز في منطقتي الفخيت والمركز شرق مسافر يطا.

وأكد أن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين سكنيتين من الطوب والصفيح، وبركسي أغنام، وطابون للمواطن محمد محمود علي النجار، وغرفتين سكنيتين، وبركس أغنام، تعود ملكيتها للمسنة صفا عبد الفتاح النجار.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت من عمليات الهدم والإخطارات لمساكن المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، حيث توجد نحو 16 قرية مهددة بالتهجير القسري على مساحة 100 ألف دونم، وتعداد سكانها أكثر من 2500 نسمة.