خضروات تقلل الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%

تتسبب السكتة الدماغية في وفاة الملايين حول العالم سنويا، لكن العدد يتناقص كل عام.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال النظام الغذائي أمر في غاية الأهمية. لحسن الحظ، يمكن أن يقلل تناول الخضار من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.

يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة والبطاطا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب موقع "ميديك فوروم".

أكدت خبيرة التغذية سارة بفلوغرادت أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والموز والطماطم والبرقوق والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي - عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. إذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد أظهر بحث جديد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو أفضل ما يمكنهم فعله.

الأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من هذه الأطعمة هم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من أولئك الذين يعانون من نقص المعادن. قام باحثون سويديون بتحليل 10 دراسات دولية شملت أكثر من 200000 شخص في منتصف العمر وكبار السن. يقلل تناول البوتاسيوم العالي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المئة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

كل ما كان مطلوبًا هو حصتين أو ثلاث حصص إضافية من الفاكهة أو الخضار يوميًا.

البوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويشارك في تنظيم ضغط الدم. ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم، بما في ذلك المصابين بأمراض الكلى أو أولئك الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم.