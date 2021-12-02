الذهب في الأردن اليوم الخميس 2/12/2021

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس 2/12/2021، انخفاضا بقيمة تراوحت بين 20 و30 قرشا، وذلك عقب استقرار استمر لمدة سبعة أيام.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 36.3 دينارا، والشراء إلى 34.8 دينارا.

كما انخفض سعر بيع غرام عيار 24 قيراط إلى 43.3 دينارا، والشراء بقيمة 40 دينارا، أيضا تراجع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 32.5 و29.5 دينارا على التوالي.

عالميا، انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الخميس.

وبحسب تصنيف "كومكس" لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في شباط/فبراير المقبل على 1779.75 دولارا للأونصة حتى وقت كتابة الخبر، بانخفاض بلغت نسبته 0.26 في المئة.

وقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض 1779.55 دولارا للأونصة. وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1771.20 دولارا والمقاومة على 1819.30 دولارا.

عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.07 في المئة لتتم المتاجرة به على 95.960 دولارا.