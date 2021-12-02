سعر العملات الرقمية: انخفاض طفيف في السوق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 ص
02 ديسمبر 2021
العملات الرقمية
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سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 2/12/2021، انخفاضاً بشكل طفيف حتى الساعة 7:30 صباحاً وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.60 تريليون دولار بانخفاض 1.36٪  عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $56,935.21  دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 3.78%  لتسجل نحو $4,533.44 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.15%لتسجل نحو $1.54 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.74% لتسجل نحو $621.22 دولار.

ارتفع  سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.15% لتسجل نحو $1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 4.34% لتسجل نحو  $226.44 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 3.16% لتسجل نحو $0.9752 دولار.

انخفض سعر عملة  دوكجين ( Dog) بنسبة 4.09% لتسجل نحو $0.2059  دولار.

ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 5.62% لتسجل نحو$35.59 دولار.

ارتفع سعر عملة USD بنسبة 0.14% لتسجل نحو 1$

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