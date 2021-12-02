كورونا في غزة: 3 حالات وفاة و(99) إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 2/12/2021، 3 حالات وفاة و(99) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 826 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت 3 حالات وفاة و( 99 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 110 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 187463 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1408 حالة، واجمالي المتعافين 184404 حالة، واجمالي الوفيات 1651 وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 510657 شخص.