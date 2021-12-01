شهد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 استقرارًا وثباتًا في أسعار السوق السوداء للبيع والشراء.

وجاءت اسعار الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس على النحو التالي:

سعر الدولار في السوق السوداء توقف عند مستوى 3500 ليرة، فيما زاد سعر البيع إلى 3540 ليرة.

أما سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، ليسجل 3940 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) عند 4622 ليرة للشراء، و4685 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء وصلت إلى 931 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء السورية بلغت 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا في السوق السوداء بلغ 11565 ليرة للشراء، و11722 ليرة للبيع.

وأزالت القطاعات الاقتصادية السورية عن نفسها غبار سنوات من الحرب، بصدارة القطاع الزراعي الذي استأنف الإنتاج بكميات تجارية تمهيدا لتصديرها.