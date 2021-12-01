شهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء وسط استمرار الازمة الاقتصادية الكبيرة في لبنان.

يُشار إلى أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 93% من قيمتها خلال فصل الصيف من عام 2019 اثناء الثورة ضد حكومة سعد الحريري.

وتعد أزمة لبنان اليوم من أسوأ الأزمات التي تشهدها الدولة اللبنانية من انهيار اقتصادي كبير.

وكانت وسائل اعلام لبنانية سجلت سعر الدولار اليوم في لبنان ما بين 24630 و24680 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك اللبنانية

وحددت البنوك اللبنانية، سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وهذا منذ فترة، ومعمول به حتى اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.