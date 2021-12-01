الكثير من ابناء مصر يبحثون عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 بعدما حاز على اهتمام كبير من فئات مختلفة أهمها فئتي التجار والمقبلين على الزواج.

ويسعى الجميع للتعرف على اسعار الذهب في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري والدولار الأمريكي وسننشر في هذا التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 895 إلى 897

عيار 22 820 إلى 822

عيار 21 783 إلى 785

عيار 18 671 إلى 673

عيار 14 522 إلى 523

عيار 12 447 إلى 449

الاونصة 27,830 إلى 27,901

الجنيه الذهب 6,264 إلى 6,280

الكيلو 894,857 إلى 897,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 900.74 جنيه $57.34

سعر الذهب عيار 22 825.68 جنيه $52.56

اسعار الذهب عيار 21 788.17 جنيه $50.17

اسعار الذهب عيار 18 675.57 جنيه $43.00

سعر الذهب عيار 14 525.43 جنيه $33.45

سعر الذهب عيار 12 450.37 جنيه $28.67

سعر الذهب عيار 9 337.78 جنيه $21.50

اسعار أوقية الذهب 28,013 جنيه $1,783

اسعار جنيه الذهب 6,305 جنيه $401.37

اسعار كيلو الذهب 900,740 جنيه $57,338

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 نوفمبر 897.76 785.56 673.33 523.70 448.88

29 نوفمبر 902.03 789.29 676.53 526.18 451.01

28 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25

27 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25

26 نوفمبر 906.04 792.80 679.54 528.53 453.02

25 نوفمبر 904.47 791.43 678.36 527.61 452.24

24 نوفمبر 904.43 791.40 678.34 527.59 452.22

23 نوفمبر 905.89 792.68 679.43 528.44 452.95

22 نوفمبر 913.34 799.19 685.02 532.79 456.67

21 نوفمبر 931.84 815.38 698.89 543.57 465.92