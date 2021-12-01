الكثير من ابناء مصر يبحثون عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 بعدما حاز على اهتمام كبير من فئات مختلفة أهمها فئتي التجار والمقبلين على الزواج.
ويسعى الجميع للتعرف على اسعار الذهب في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري والدولار الأمريكي وسننشر في هذا التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في مصر.
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 895 إلى 897
عيار 22 820 إلى 822
عيار 21 783 إلى 785
عيار 18 671 إلى 673
عيار 14 522 إلى 523
عيار 12 447 إلى 449
الاونصة 27,830 إلى 27,901
الجنيه الذهب 6,264 إلى 6,280
الكيلو 894,857 إلى 897,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 900.74 جنيه $57.34
سعر الذهب عيار 22 825.68 جنيه $52.56
اسعار الذهب عيار 21 788.17 جنيه $50.17
اسعار الذهب عيار 18 675.57 جنيه $43.00
سعر الذهب عيار 14 525.43 جنيه $33.45
سعر الذهب عيار 12 450.37 جنيه $28.67
سعر الذهب عيار 9 337.78 جنيه $21.50
اسعار أوقية الذهب 28,013 جنيه $1,783
اسعار جنيه الذهب 6,305 جنيه $401.37
اسعار كيلو الذهب 900,740 جنيه $57,338
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 نوفمبر 897.76 785.56 673.33 523.70 448.88
29 نوفمبر 902.03 789.29 676.53 526.18 451.01
28 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25
27 نوفمبر 906.50 793.20 679.88 528.79 453.25
26 نوفمبر 906.04 792.80 679.54 528.53 453.02
25 نوفمبر 904.47 791.43 678.36 527.61 452.24
24 نوفمبر 904.43 791.40 678.34 527.59 452.22
23 نوفمبر 905.89 792.68 679.43 528.44 452.95
22 نوفمبر 913.34 799.19 685.02 532.79 456.67
21 نوفمبر 931.84 815.38 698.89 543.57 465.92