سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:20 م
01 ديسمبر 2021
سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021
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شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية بشكل عام لا سيما التعرف على اسعار الذهب مقابل الدولار الامريكي والليرة اللبنانية.

ونظرًا للاهتمام الكبير من فئات مختلفة لابناء الشعب اللبناني فإننا في موقع فلسطين اليوم نقدم لكم النشرة كاملًا حول أسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي على أن يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 86,759 ليرة   $57.34

سعر الذهب عيار 22  79,530 ليرة   $52.56

اسعار الذهب عيار 21 75,916 ليرة   $50.17

اسعار الذهب عيار 18 65,071 ليرة   $43.00

سعر الذهب عيار 14  50,610 ليرة   $33.45

سعر الذهب عيار 12  43,380 ليرة   $28.67

اسعار أوقية الذهب     2,698,214 ليرة       $1,783

اسعار جنيه الذهب      607,330 ليرة $401.37

اسعار كيلو الذهب      86,759,307 ليرة     $57,338

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

30 نوفمبر     87,396       76,473       65,548       50,981       43,698

29 نوفمبر     87,910       76,923       65,934       51,281       43,955

28 نوفمبر     88,342       77,301       66,258       51,533       44,171

27 نوفمبر     88,343       77,302       66,258       51,534       44,172

26 نوفمبر     88,343       77,302       66,258       51,534       44,172

25 نوفمبر     86,987       76,116       65,242       50,743       43,494

24 نوفمبر     88,147       77,130       66,111       51,419       44,073

23 نوفمبر     88,327       77,288       66,247       51,525       44,164

22 نوفمبر     88,984       77,863       66,739       51,908       44,492

21 نوفمبر     89,712       78,500       67,285       52,332       44,856

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