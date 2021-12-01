شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021 اهتمامًا كبيرًا من ابناء الجمهورية اللبنانية بشكل عام لا سيما التعرف على اسعار الذهب مقابل الدولار الامريكي والليرة اللبنانية.

ونظرًا للاهتمام الكبير من فئات مختلفة لابناء الشعب اللبناني فإننا في موقع فلسطين اليوم نقدم لكم النشرة كاملًا حول أسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي على أن يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 2 ديسمبر 2021

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 86,759 ليرة $57.34

سعر الذهب عيار 22 79,530 ليرة $52.56

اسعار الذهب عيار 21 75,916 ليرة $50.17

اسعار الذهب عيار 18 65,071 ليرة $43.00

سعر الذهب عيار 14 50,610 ليرة $33.45

سعر الذهب عيار 12 43,380 ليرة $28.67

اسعار أوقية الذهب 2,698,214 ليرة $1,783

اسعار جنيه الذهب 607,330 ليرة $401.37

اسعار كيلو الذهب 86,759,307 ليرة $57,338

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 نوفمبر 87,396 76,473 65,548 50,981 43,698

29 نوفمبر 87,910 76,923 65,934 51,281 43,955

28 نوفمبر 88,342 77,301 66,258 51,533 44,171

27 نوفمبر 88,343 77,302 66,258 51,534 44,172

26 نوفمبر 88,343 77,302 66,258 51,534 44,172

25 نوفمبر 86,987 76,116 65,242 50,743 43,494

24 نوفمبر 88,147 77,130 66,111 51,419 44,073

23 نوفمبر 88,327 77,288 66,247 51,525 44,164

22 نوفمبر 88,984 77,863 66,739 51,908 44,492

21 نوفمبر 89,712 78,500 67,285 52,332 44,856