اضبطه الان: تردد قناة المغربية الرياضية 2021

حاز تردد قناة المغربية الرياضية 2021 على اهتمام كبير جدًا من عشاق ومحبي كرة القدم المغربية حيث شهدت محركات البحث على الانترنت بحثًا كبيرًا حول تردد القناة، لمشاهدة الموسم الجديد لكرة القدم الافريقية وكرة القدم المحلية المغربية.

وتنقل القناة جميع مباريات كرة القدم في الدوري المحلي لمملكة المغرب، اضافة إلى كافة مباريات الاندية المغربية في بطولة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ورصد فريق العمل بوكالة فلسطين اليوم بحثًا زائدًا على محركات البحث في جوجل ومنصات التواصل حول تردد قناة المغربية الرياضية Arrvatia TV 2021 والتي شهدت قبولاً قويًا على ضبط التردد.

تردد قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات:

التردد : 11479 - معدل ترميز : 27500 - تم معامل التصحيح للخطأ 5 /6 - الاستقطاب رأسي - الجودة Hd

القمر الصناعي عرب سات :

التردد 12523 - الاستقطاب: راسي - معدل ترميز 27500 - معامل التصحيح الخطأ 3/4 - الجودة Hd

القمر الصناعي EUTELSAT

التردد : 11617 - معدل ترميز : 27500 - معامل التصحيح للخطأ : 5 /6 - الاستقطاب رأسي

القمر الصناعي HOT BIRD

التردد : 10873 - معدل الترميز 27500 - معدل تصحيح الخطأ 6/5 - الاستقطاب رأسي - الجودة hd