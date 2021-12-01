اضبطه الان: تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:31 م
01 ديسمبر 2021
توم وجيري Tom & Jerry 2021.jpg
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الكثير يبحث عن تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022 على محرك البحث عبر الانترنت لا سيما موقع جوجل الذي تم رصد عمليات بحث مكثفه داخله على تردد قناة توم وجيري.

تعد قناة توم وجيري من أفضل وأحدث القنوات الخاصة بأفلام الكارتون للأطفال وقناة توم و جيري هي واحدة من أكبر قنوات الأطفال وأكثرها مشاهدة في السنوات الأخيرة ومنذ إطلاقها في عام 2019. حققت أعلى الدرجات بفضل تقديمها لأفضل أفلام الكرتون الأجنبية وبرامج الأطفال.

تستعد قناة Tom and Jerry للرسوم المتحركة للعام الجديد بمجموعة متنوعة من برامج وأغاني الأطفال ، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من أحدث وأحدث الرسوم المتحركة ، بما في ذلك عرض جميع الحلقات.

تدور أحداث كارتون الأطفال الشهير “توم وجيري” ، الذي ظهر منذ أكثر من 50 عامًا وتبعه ملايين المعجبين من جميع الأعمار ، حول مغامرة القط والفار الشهيرة في المقالب والمواقف الممتعة. بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي يتم من خلالها إنشاء روضة أطفال.

تردد قناة توم و جيري Tom and Jerry 2022

التردد 11252 - سرعة النصل 27500 - الاستقطاب أفقي.

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