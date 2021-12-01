بالفيديو ملخص مباراة فلسطين والمغرب في كأس العرب 2021

ملخص مباراة فلسطين والمغرب في كأس العرب 2021، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات النسخة 12 من بطولة كأس العرب، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ثاني أيام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021، سيلعب المنتخب المغربي ضد شقيقه الفلسطيني، وذلك في إطار مباريات المجموعة الثالثة.

وتعد هذه النسخة الأولى من بطولة كأس العرب التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

موعد مباراة فلسطين والمغرب في كأس العرب 2021

تضم المجموعة الثالثة عدة منتخبات من العيار الثقيل تتمثل في الأخضر السعودي، النشامى بالإضافة إلى أسود الأطلس وفلسطين.

يعتبر المنتخب المغربي هو حامل اللقب، بعد أن فاز بأخر بطولة لكأس العرب تلك التي أُقيمت منذ تسع سنوات، ويسعون لتكرار التتويج بالبطولة مرة أخرى بالرغم من غياب أبرز اللاعبين المحترفين في أوروبا، من خلال منح الفرصة لبعض اللاعبين المحليين الموهوبين، استعدادًا للمرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

في المقابل، يسعى المنتخب الفلسطيني لتقديم مشاركة مُشرفة على الرغم من كل الظروف القاسية التي يمر بها، ويطمح الفريق بحسب تصريحات العتال مساعد المدير الفني لتقديم أداء جيد والتأهل للدور التالي، ولكنه سيصطدم بمنتخب قوي للغاية في أول جولة.





ما هي القنوات الناقلة لمباراة فلسطين والمغرب؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 حصريًا على قنوات بي إن سبورت والكاس، وستذاع مباراة فلسطين والمغرب على قناة beIN SPORTS 1.

يمكنك أيضًا متابعة المباراة أيضًا عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فلسطين - المغرب الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

17:00 المغرب، 18:00 فلسطين beIN SPORTS 1 ستاد الجنوب

بث مباشر مباراة فلسطين والمغرب