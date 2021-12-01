داخلية بغزة تعلن كشف أسماء المسافرين "جوازات مصرية" غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف أسماء "جوازات مصرية" وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الخميس 2 ديسمبر 2021.

وأوضحت الداخلية غزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الخامسة + السادسة + السابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2021/40)، وايضًا لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/14).

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.