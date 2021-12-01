برشلونة يحدد سعر نجمه الهولندي ديباي

يبدو برشلونة منفتحًا على إمكانية رحيل لاعبه الهولندي، ممفيس ديباي، الصيف المقبل، بحسب تقرير صحفي إيطالي.



فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، اليوم الأربعاء، أن البارسا قد يفتح باب الخروج لديباي، في حال تلقى عرضًا بقيمة 40 مليون يورو.



ويمر النادي الكتالوني بأزمة مالية كبرى، أجبرته على التخلي عن الثنائي ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، في الصيف الماضي، من أجل تقليص فاتورة الرواتب.



وأبرزت الصحيفة اهتمام كل من، باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند وروما، بالحصول على خدمات ديباي خلال الصيف المقبل.



وكانت تقارير أخرى قد تحدثت عن رغبة برشلونة، في التعاقد مع إيرلينج هالاند أو كريم أديمي لتعزيز خط الهجوم، وربما يكون ذلك على حساب الهولندي.



وخاض ديباي 19 مباراة مع البلوجرانا، في مختلف المسابقات حتى الآن، حيث سجل 8 أهداف وصنع اثنين.