رابط الفحص .."الأونروا" في غزة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية "الكابونات"

تستأنف "الأونروا" توزيع المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة دورتها الرابعة يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 والتي ستستمر لمدة 3 شهور. .

وكانت "الأونروا" قد زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

رابط فحص الكابونة : https://gfoportal.unrwa.org/rssp

وفي هذا الصدد تود الأونروا أن تذكر اللاجئين بضرورة مراعاة ما يلي:

• يرجى البقاء في المنزل لحين التواصل معك من قبل الأونروا وإبلاغك بموعد استلام المساعدة الغذائية الخاصة بك.

• قم بوضع كمامة تغطي فمك وأنفك عند الحضور لتلقي المساعدة الغذائية الخاصة بك.

• اتبع إرشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية.

• يجب على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فريق التوزيع في مركز التوزيع عند حضورك لتلقي المساعدة الغذائية.

• إذا كان هناك شخص ما أمامك يتلقى المساعدة الخاصة به، فاحرص على التباعد الاجتماعي بينكم.

• يرجى حضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، ويرجى عدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.

• لا حاجة لمشاركة أي مستندات باليد ، يجب عليك إظهارها من مسافة آمنة.

• حافظ على غسل يديك باستمرار، بما في ذلك قبل وبعد التعامل مع السلع الغذائية.

• تعمل الأونروا كل ما بوسعها للمحافظة على صحتك وسلامتك أنت وعائلتك أثناء عملية التوزيع، احرص أنت أيضا على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بعد تلقيك المساعدة الغذائية.

✅ إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات. يمكنك الاتصال بالأرقام المرفقة حسب منطقتك أو مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية بمنطقتك طوال ايام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة من الساعة 7:30 حتى الساعة 3:00

✅ ملاحظة: عزيزي المنتفع: الرجاء العلم أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الالتزام في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

1.تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.