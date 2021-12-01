تدني الليرة التركية لمستويات جديدة

سجلت الليرة التركية اليوم الأربعاء 1/12/2021، مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار واليورو، في نهاية خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن دعم الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وكانت الليرة التركية قد هبطت 5 في المائة متجهة نحو مستوى منخفض قياسي جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وانتعشت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش. وكانت قد اتجهت نحو مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو.

وكانت الليرة قد فقدت 45 في المائة من قيمتها منذ بداية العام و29 في المائة هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.