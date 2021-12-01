سعر العملات الرقمية يرتفع اليوم

سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 1/12/2021، ارتفاعاً بشكل طفيف حتى الساعة 7:48 صباحاً وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.64 تريليون دولار بزيادة قدرها 1.43٪ عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.30% لتسجل نحو $57,076.76 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 6.24% لتسجل نحو $4,733.10 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.31%لتسجل نحو $1.58 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.94% لتسجل نحو $631.16 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.03% لتسجل نحو $1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة Solana بنسبة 6.89% لتسجل نحو $216.95 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.86% لتسجل نحو $1.01 دولار.

انخفض سعر عملة دوكجين ( Dog) بنسبة 4.02% لتسجل نحو $0.2152 دولار.

ارتفع سعر عملة Polkadot بنسبة 4.65% لتسجل نحو$38.11 دولار.

ارتفع سعر عملة USD بنسبة 0.20% لتسجل نحو 0.9981$