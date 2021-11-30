أسعار الذهب اليوم في الجزائر الاربعاء 1 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021، رغم صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وانخفاض أسعار الذهب في الجزائر رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا يعود إلى زيادة قيمة الدينار الجزائري أمام الدولار في تعاملات الثلاثاء.

أسعار الذهب في الجزائر

بلغ جرام الذهب عيار 24 في الجزائر 8003 دنانير (57.77 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى نحو 7003 دنانير (50.55 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، نحو 6003 دنانير (43.32 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4669 دينارا (33.70 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 4002 دنانير (28.88 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الجزائر

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر عند 248.909 ألف دينار (1797 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر عند 56.026 ألف دينار (404.37 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهبـ في تعاملات الثلاثاء، بالبورصات العالمية، بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور "أوميكرون"، بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:28 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، بنسبة 0.4% لتسجل 1792.90 دولار.

وهزت تصريحات رئيس مودرنا الأسواق المالية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى منذ أكثر من شهر في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 2%.

وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس هذا الأسبوع بعدما حذر أمس الثلاثاء من أن سلالة "كوفيد-19" الجديدة، شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم، وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.

المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية، بنسبة 0.2% إلى 22.84 دولار.