أسعار الدولار واليورو في ليبيا اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الاربعاء .

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الثلاثاء.

كما جاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.03 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.59 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.65دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.75 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.90 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.601 دينار للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو 5.1873 دينار للبيع والجنية الإسترليني و6.18 دينار للبيع.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 208 دينارات ليبية.

بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 242.6 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 277.3دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.5 دينار ليبي.