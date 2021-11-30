أسعار الذهب اليوم في السودان الاربعاء 1 ديسمبر 2021

تراجعت أسعار الذهب في السودان، اليوم الاربعاء 1 كانةن الاول 2021، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بسبب مخاوف "أوميكرون".

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان، خلال تعاملات مساء الاربعاء إلى 25.169 ألف جنيه (57.46 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) مساء الثلاثاء في السودان، إلى نحو 22.023 ألف جنيه (50.28 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، بتعاملات مساء الابعاء في السودان، نحو 18.877 ألف جنيه (43.10 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان اليوم الاربعاء ، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 14.682 ألف جنيه (33.52 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وتراجع سعر أوقية "أونصة" الذهب في السودان، مساء تعاملات اليوم الاربعاء ، إلى نحو 782.749 ألف جنيه (1787 دولارًا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاربعاء ، إلى نحو 176.186 ألف جنيه (402.25 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فعاليتها مع السلالة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتسجل 1792.90 دولار.

وهزت تصريحات رئيس مودرنا الأسواق المالية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى منذ أكثر من شهر في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من 2%.

وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس هذا الأسبوع بعدما حذر أمس الثلاثاء من‭ ‬أن سلالة كوفيد-19 الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.