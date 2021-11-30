سعر الدولار اليوم في العراق الاربعاء 1/12/2021، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في البنوك، والبورصات.

سعر الدولار اليوم في صرافات العراق

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم مكاتب الصرافة بالعاصمة العراقية بغداد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 1472.5 دينار للشراء، و1482.5 دينار للبيع، حسب وسائل إعلام محلية.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، بين بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، وبين باقي المحافظات، بهامش بضعة دنانير صعودا، أو هبوطا.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من العام، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.





سعر الدولار اليوم في بورصات العراق

وسجل سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح، والحارثية، ببغداد اليوم الثلاثاء، نحو 1478 دينارا.

فيما بلغ سعر صرف الدولار، في بورصة السليمانية، نحو 1480.50 دينار.

وسجل سعر صرف الدولار، في بورصة البصرة، نحو 1479 دينارا.

أما في أربيل عاصمة إقليم كردستان، فبلغ سعر صرف الدولار، نحو 1480.25 دينار.

بينما سجل سعر صرف الدولار بورصة الموصل، نحو 1481 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، نحو 1632.97 دينار للشراء، و1641.96 دينار للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي اليوم، نحو 1922.26 دينار للشراء، و1928.39 دينارا للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الدينار العراقي

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 386.93 دينار للشراء، و388.48 دينار للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 394.35 دينار للشراء، و397.62 دينار للبيع.

كما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، نحو 4802.28 دينار للشراء، و4816.24 دينار للبيع.