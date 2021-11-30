العملة التركية تهوي إلى أعماق جديدة.. الدولار بـ 14 ليرة

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14 مقابل الدولار اليوم الاربعاء .

يأتي هذا التراجع القياسي الجديد بعد أن كرر الرئيس رجب طيب أردوغان دفاعه عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على خفض أسعار الفائدة على الرغم من معدل للتضخم يقترب من 20 بالمئة.

وكانت الليرة قد سجلت 13.87 مقابل الدولار عند الساعة 2014 بتوقيت جرينتش، انخفاضا من 12.8010 عند الإغلاق أمس الاثنين.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاربعاء أن ينمو اقتصاد بلاده بما لا يقل عن عشرة في المئة هذا العام، مضيفا أن التضخم سيهبط أيضا مع تراجع أسعار الفائدة.

وقال إن استقرار العملة يمكن فقط أن يتحقق من خلال زيادة الصادرات وإيرادات السياحة، وذلك بينما هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة أمام الدولار.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال أدوغان أيضا إن التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف الأجنبي لا تستند إلى العوامل الأساسية لاقتصاد تركيا، مضيفا أنه يأمل بأن تسجل البلاد فائضا في ميزان المعاملات الجارية العام القادم.

وأضاف أن تركيا ستخفض أسعار الفائدة وستعزز الاستثمارات والتوظيف والإنتاج، وكرر رأيه الذي يصر عليه بأن أسعار الفائدة المرتفعة هى سبب التضخم.

وشدد قائلا، لا رجعة عن النموذج الاقتصادي الذي سيخرج البلاد من فخ سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، وذلك عن طريق خفض الفائدة.

وتابع " المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي قوية جدا وأن البلاد تنتظر الآن استثمارات أجنبية طويلة الأجل"

وبناء على رغبة الرئيس، خفض البنك المركزي التركي المستقل رسميا معدل الفائدة في تشرين الثاني/نوفمبر (من 16 إلى 15 بالمئة) للمرة الثالثة في أقل من شهرين، في حين اقترب التضخم من 20 بالمئة على امتداد عام، أي أعلى أربع مرات من الهدف الذي حددته الحكومة.

ويقدّر بعض الخبراء أن معدل التضخم لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والذي سيعلن عنه الجمعة، قد يتجاوز 20 بالمئة.

فقدت الليرة أكثر من 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام.