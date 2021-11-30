سعر الدولار اليوم في سوريا الاربعاء 1/12/2021، ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، صباح أمس الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، للشراء والبيع لدى السوق السوداء "غير الرسمية".

سعر الدولار اليوم في سوريا

وصعد سعر شراء الدولار في سوريا، في مستهل تعاملات اليوم لدى السوق الموازية "غير الرسمية" عند مستوى 3500 ليرة، فيما زاد سعر البيع إلى 3540 ليرة.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وتراجع سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية في سوريا، ليسجل 3940 ليرة للشراء، و3990 ليرة للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية (السوداء) عند 4648 ليرة للشراء، و4711 ليرة للبيع.





سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وصعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 931 ليرة للشراء، و945 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) 11557 ليرة للشراء، و11714 ليرة للبيع.