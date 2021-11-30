أبو حسنة يعلن موعد صرف رواتب موظفي"الأونروا" عن شهر نوفمبر

أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، مساء اليوم الثلاثاء، أزمة رواتب شهر نوفمبر قد حُلت وسيتم صرفها قبل 10 ديمسبر المُقبل.

وأشار أبو حسنة إلى أن الموظفين تم إبلاغهم بذلك عبر رسائل أرسلها لهم المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني".

وكان المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع، قال إن "وكالة الغوث تسعى جاهدًا لتأمين رواتب 28 ألف موظف للشهرين المقبلين".

أوضح مشعشع: أن "الاونروا تواجه صعوبة بالغة في الإيفاء بالتزامات اللاجئين الفلسطينيين بالحد الأدنى في مناطق عملياتها الخمس وخصوصا الأشد فقرا بينهم".

وتواجه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عجزًا ماليًا يقدر بحوالي 114 مليون دولار، وفق تصريحات سابقة للمستشار الإعلامي عدنان أبو حسنة