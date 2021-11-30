سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء 1/12/2021

سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء، استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، اليوم الاربعاء، في البنوك، وشركات الصرافة.

سعر الدولار في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء السعر الدولارفي 29 بنكا، متوسط سعر صرف الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

سعر الدولار اليوم في مصر الاربعاء

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر (أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في مصر

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، مقابل نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع، أمس.

بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، نحو 20.89 جنيه للشراء، و 21.03 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.89 جنيه للشراء، و21.06 جنيه للبيع، أمس.





أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه المصري

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.73 جنيه للشراء، و 52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع، أمس.