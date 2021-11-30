الاحتلال يعتقل شابًا قرب المسجد الإبراهيمي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

وقال مكتب إعلام للأسرى، إن " قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام عبد الرازق السلايمة على حاجز 160 قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل بعد احتجاز استمر 3 ساعات".

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 30/11/2021، اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة المحتلة والقدس، تخللها اعتقالات واسعة لعدد من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت صبري موسى جبريل (30 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، ومحمد جبر جاد الله (23 عاما)، من منطقة الزيتونة في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم منزلي ذويهما، وفتشتهما.

كما سلَمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وفيما يلي تفاصيل بالأسماء للاعتقالات بالضفة والقدس:

١. محمود ماهر ثلجي- سلواد شرق رام الله

٢. عبد الله طالب حامد- سلواد

٣. أحمد زيدان- كفر نعمة غرب رام الله

٤. عبود أبو عادي- كفر نعمة

٥. سامح عبده- كفر نعمة

٦. محمد إياد البو- الخليل

٧. المحرر محمود الحداد- الخليل

٨. المحرر معين الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

٩. صبري موسى جبرين- تقوع شرق بيت لحم

١٠. يحيى أحمد حامد- سلواد

١١. عبد الحكيم أبو عادي- كفر نعمة

١٢. عبد الرحمن حامد- سلواد

١٣. محمد عطالله أبو عيد- بدّو شمال غرب القدس