بالفيديو حفل افتتاح مبهر لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021

أعلن الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، انطلاق النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، وذلك على ستاد البيت المونديالي.



وحضر الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء عدد من القادة العرب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وعدد كبير من المسؤولين ونجوم الكرة العربية، وسط جمهور كبير امتلأ به ستاد البيت الذي تألق في حفل الافتتاح.



وقال الشيخ تميم في كلمته خلال افتتاح البطولة "أقدم التهنئة لكم جميعًا على انطلاق البطولة، أتمنى التوفيق للجميع، أهلًا بالعرب في دوحة العرب".



أما السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، أوضح باللغة العربية "قطر بيت الوحدة، الدوحة بيت العالم العربي اليوم وغدًا.. دعونا نلعب كرة قدم ونستمتع معًا".



وجاء حفل افتتاح كأس العرب، مميزًا للغاية، حاول خلاله المنظمون، الجمع بين كل الثقافات العربية، سواء للمنتخبات المشاركة أو التي خرجت من الدور التمهيدي أو المشاركة في البطولة، وتم خلاله استحضار عدد من نجوم الفن العربي في مقدمتهم الكوميديان الراحلان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا والمصري سعيد صالح، إضافة إلى أيقونتي الفن العربي أم كلثوم وفيروز، كما شارك في الحفل النجم الجزائري الشاب خالد إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين ألهبوا الحفل.



وكان نجم الحفل، الشخصية الأسطورية العربية جحا، الذي طاف مع حماره في أرجاء الملعب، وتحدث إلى أساطير الفن العربي، وربط ما بين الماضي والحاضر.



وتمتع الحفل بعروض موسيقية وألعاب نارية، بجانب فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية، عبر شخصية جحا المتواجدة في التراث الشعبي في كثير من الثقافات القديمة.



وشهد الحفل، فقرة فنية مبدعة ومتفردة، تم فيها مزج السلام الوطني لكل الدول العربية، للتأكيد على الوحدة التي تجمع العرب في مختلف المجالات.



كما شهد حفل الافتتاح، الإعلان رسميًا عن افتتاح ستاد البيت المونديالي، وذلك من خلال مباراة المنتخبين القطري والبحريني.