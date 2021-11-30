تردد القنوات الرياضية المفتوحة الناقلة لبطولة كاس العرب 2021 في قطر

تردد القنوات الناقلة لكاس العرب قطر 2021، نستمر معكم متابعينا الكرام من محبي وعشاق الرياضة في متابعة الأخبار الرياضية الهامة، حيث نستعرض معكم قائمة القنوات التي أعلنت عن نقلها لبطولة كأس العرب المقام قطر، وذلك مع قرب الانطلاق الرسمي للبطولة.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تضع بين ايديكم تردد القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل FIFA QATAR 2021.

ويسمى مونديال العرب أو كأس الفيفا للعرب المقرر إقامته في 30 نوفمبر وحتى الموافق 18 ديسمبر، والذي يشارك فيه 23 منتخب عربي ليصل 16 منتخب في النهائيات، وتقوم قطر باستضافة البطولة حيث تشارك كل من مصر والسعودية والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا وقطر والإمارات والسودان والعراق والأردن والبحرين وموريتانيا وفلسطين، وقد أعلنت بعض القنوات الرياضية عن استعدادها لنقل فعاليات البطولة خلال الفترة المقررة للبطولة عبر شاشتها، وسنتابع مع حضراتكم قائمة القنوات الناقلة لكأس العرب 2021 في قطر.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب في قطر

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة Bein Sport عن نقل أحداث مباريات مونديال العرب 2021 بالإضافة لقناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة HD، وسنرصد لكم تردداتها خلال سطورنا القادمة.

تردد بي ان سبورت الرياضية المفتوحة bein sport HD

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد Bein Sports Max

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قنوات الكأس القطرية HD المفتوحة

وأعلنت قناة الكأس القطرية المفتوحة عن نقل مباريات بطولة مونديال العرب

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500