حماس: اعتداء عناصر السلطة على والد الأسير أبو خضير انتهاك لكل القيم الوطنية

أعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث لوالد الأسير أسيد أبو خضير من اعتداء من قبل عناصر تابعة لقيادة السلطة في رام الله لدفاعه عن دور المقاومة، انتهاكاً لكل القيم الوطنية وعدوان على الرموز الوطنية.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم عبر موقع "تويتر" إن " قيام عناصر تابعة لقيادة السلطة بالاعتداء على والد الأسير أسيد أبو خضير لدفاعه عن دور المقاومة في قطاع عزة بتحرير الأسرى، يمثل سقوطاً أخلاقياً صارخاً، وانتهاكاً لكل القيم الوطنية، وعدوان على الرموز الوطنية ولقدسية قضية الأسرى".

وأقدم عدد من عناصر حركة فتح، بالاعتداء على والد الأسير الأردني أسيد أبو خضير، مساء اليوم، خلال فعالية "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني"، بعنوان الحرية للأسرى في معتقلات الاحتلال والتي أقيمت بتنظيم مشترك بين نادي الوحدات وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المهندسين الأردنيين في مجمع النقابات المهنية بالأردن، بسبب دفاعه عن قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان إن والد الأسير أبو خضير اعترض على كلمة القاها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول جهاز المخابرات الفلسطيني السابق اللواء توفيق الطيراوي وصف فيها غزة بأنها مختطفة من قبل الظلاميين فما كان من أبو خضير إلا ان رفع صوته عالياً بأن غزة هي من ستحرر الأسرى وليس سواها.

لمشاهدة فيديو الاعتداء اضغط هنا

