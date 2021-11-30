طريقة عمل كيكة دقيق الذرة للريجيم بدقائق معدودة

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة للريجيم، تبحث السيدات عن تقديم أشهى الحلويات خاصة في فصل الشتاء، لكن بالحدود المعقولة، ما يضر ربة المنزل لتعديل ميزان الحلو والسكر للحفاظ على الوزن المثالي لافراد العائلة .

وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل كيكة دقيق الذرة للريجيم الهشة في دقائق بسيطة، ومكونات المطلوبة لعلمها.

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة للريجيم







المقادير

- 1 كوب دقيق أسمر منخول مرتين

- 1/2 كوب زيت

- 2 كوب دقيق ذرة أبيض منخول مرتين

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 2 كوب سكر بني

- 5 عدد بيض بدرجة حرارة الغرفة

- 2 ملعقة كبيرة نشا

- 1 كيس بيكنج بودر كيك شيف

- 1 ملعقة صغيرة خل

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

- 1 كوب حليب ساخن

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة للريجيم

طريقة التحضير

- نشغل الفرن على درجة حرارة 180 و نتركة يسخن جيداً وندهن قالب مقاس 26 أو 28 بفرشاه زيت و يعفر بالدقيق.

- في الخلاط نضع البيض و الملح و نشغل لمدة دقيقتين ثم نضيف السكر بالتدريج اثناء تشغيل الخلاط علي البيض ثم نضيف الخل ثم نضيف السمنة ثم الزيت و الخلاط يعمل ثم نضيف الحليب المغلي و اخر شيء نضيف الفانيليا.

- نفرغ المزيج في بوله عميقة ثم نخلط الدقيق علي دقيق الذرة و النشا و ينخلوا معاً ثم نضيفهم علي الخليط السائل علي 3 دفعات و نقلب بهدوء.

- يصب الخليط في القالب و يدخل الفرن لمدة 45 دقيقه و بعدها يترك ليبرد الكيك و يقطع.