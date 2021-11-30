في جنوب نابلس ... اعتداءات المستوطنين لا تتوقف

على مدار الشهر الفائت كانت الاعتداءات من المستوطنين على طلبة مدارس بلدتي الساوية واللبن الشرقية في جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. حتى وصل بهم الحال لإغلاق مدخل القرى بالكامل لمنع الطلبة من التوجه لهذه المدارس، وهو ما استدعى تضافر جهود من الأهالي واللجان الشعبية على مدار أيام لمنع هذه الاعتداءات.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مدارس الساوية واللبن الشرقية لهذه الاعتداءات، ولكنها كانت الأعنف مع تجرأ المستوطنين وبحماية من الجيش على الأهالي، وهو حال قرى جنوب نابلس بالكامل، من حوارة وحتى قبلان.

وخلال السنوات الأخيرة بدأت اعتداءات المستوطنين بالتصاعد تدعمها مخططات الحكومة الإسرائيلية بالضم، والقوانين التي سنتها لتكريس هذه المستوطنين، حتى باتت كل قرية بجانبها مستوطنة أو معسكر للجيش أو طريق استيطاني.

وبرزت هذه الاعتداءات، كما يقول رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي، إحدى القرى التي طالتها الاعتداءات بشكل كبير، خلال هبة أيار الأخيرة، حيث عربدة المستوطنين في الشوارع وإغلاقها والاعتداء على أرضاي المزارعين ومزارعهم، وامتدت في بعض الأحيان إلى منازلهم.

ويعود وادي بحديثه ل" فلسطين اليوم" إلى بداية العام 2014 حيث كانت بداية الاعتداءات المباشرة من قبل المستوطنين على الأهالي و ممتلكاتهم، وكيف زادت مع الوقت حتى طالت المواطنين في القرية حيث استشهد ثلاثة مزارعين على يد المستوطنين، وحرقت منازلهم والمساجد، وكل ذلك بحماية من جيش الاحتلال.

ويتابع:" الهدف الأن هو السيطرة على كل السهول الممتدة بين الجبال السبعة، ما بين جالود ومادما ودوما وقصرة وصولا إلى المغير شمال رام الله".

ويحيط بالقرية التي يسكنها سبعة الاف فلسطيني، ست مستوطنات، وهي مجدوليم في الجهة الشرقية،و ايش كوديش، كيدا، إحيا، وعلييه، وشيلو من الجنوب الغربي.

وقال وادي إن معظم هذه الأراضي مصنفة (ج)، ولكن كانت محاولات من قبل المستوطنين للسيطرة على أراضي المصنفة (ب) تقدر ب3000 دونما، إلا أن أهالي البلدة قاموا بالتصدي لهذه المحاولات وتثبيتها بحسب الخرائط وقاموا بالبناء عليها.

محاولات امتداد الاستيطان والمصادرة إلى الأرضي خارج التصنيف (ج) طال أيضا بلدة قريوت القريبة من قصرة، كما يقول مسؤول مقاومة الاستيطان بشار القريوتي.

قال القريوتي ل" فلسطين اليوم" إن الاعتداءات المستوطنين على قريته لم تتوقف منذ سنوات، "هناك تغول من المستوطنين على أهالي القرية، ومحاولات دائمة للسيطرة على أراضيها".

ويعود ذلك بحسب القريوتي إلى مكانة القرية تاريخيا، وهي تضم أثارا مسيحية وإسلامية قديمة، فالمستوطنين يسعون بكل الطرق إلى تكريس هيمنتهم عليها بحجج توراتية لا أساس لها من الصحة، "يحاولوا ربط الاستيطان بالدين والتوراة، مدعيين أنها أراضي يهودية قديمة".

وتبلغ أراضي قرية قريوت 22 ألف دونم، سيطر الاستيطان على 14 ألف دونما منها، وخنق الأهالي ولم يبق لهم أي فرصة للتوسع العمراني، إلى جانب إغلاق أراضيهم المزروعة وعدم تمكنهم من الوصول إليها في مواسم الزراعة وخاصة موسم الزيتون.

وسرقت ثلاث مستوطنات أراضي تابعة للقرية وهي مستوطنة "شيلو"، و"عيلي"، "شفوت راحيل" إلى جانب عدد من البؤر الاستيطانية التي أقيمة حولها.

ويسكن هذه المستوطنين أكثر المستوطنين تشددا وعدوانية ضد الفلسطينيين، وممن يعتقدون بالخلاص بالتخلص من الأغيار، أي الفلسطينيين، لم نعد نأمن على أنفسنا أو أبنائنا من هذه الاعتداءات" قال القريوتي.

من جهته قال رئيس لجنة مقاومة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن حجم هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة غير مسبوق، من إغلاق للطرق وتكسير للسيارات وإطلاق الرصاص الحي والاعتداءات الجسدية المباشرة.

وبحسب ما رصده اللجنة فإن حجم الاعتداءات المستوطنين منذ بداية العام وحتى الأن بلغت حجم الاعتداءات 270 إصابة منها في هذه المنطقة 160 إصابة جسدية.

وقال دغلس ل" فلسطين اليوم" أن سبب تمركز هذه الاعتداءات في تلك المنطقة، أن قيادة إرهاب المستوطنين التي تدعو لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر، تتواجد في تلك المستوطنات.

فمجموعات "تدفيع الثمن" مقرها مستوطنة يتسهار الواقعة على أراضي قريتي بورين ومادما جنوب نابلس، وهناك يتم تدريب أعضائها وتسليحهم، في حين تتواجد مجموعات "شباب التلال" في مستوطنات ايش كوديش، كيدا.