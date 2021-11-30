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بالصور الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً دينيا في مدارس خان يونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:23 م
30 نوفمبر 2021
الرابطة الإسلامية تنظم لقاءً دينيا في مدارس خان يونس
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نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لقاءً دينياً بعنوان "الأمانة" في مدرستي الخنساء الثانوية للبنات  ، طيبة ب للبنات
وذلك ضمن فعاليات تعزيز القيم والسلوكيات.

وفي كلمة الداعية رواء الأسطل أوضحت أنَّ الأمانة هي من سلوكيات المسلم التي تجعله محبوبا بين أفراد المجتمع حيث أنها تنشر المحبة والأمان بين الناس  وهي من الأخلاق الحميدة التي تتحلى بها الطالبة المسلمة ، فالأمانة مصدرها الأمان، وهي ضد الخوف، والأمين لا يصدر منه ما يخيف الناس من اعتداء على غير حقه. 
وأضافت الأسطل أن الفتاة المسلمة عليها أن تكون  أخلاقها حميدة كالصدق والأمانة والوفاء والبر والطاعة لوالديها، حيث أن مصطلح الأمانة يشمل العبادات، والعادات، ليس مقتصراً على جزء واحد من أجزاء الدين، فهو يدفع المسلم إلى فعل ما أمره الله -تعالى- به واجتناب مانهاه عنه. وذكرت الأسطل أمثلة منها :حفظ الأعراض ومنع العدوان عليها، المحافظة على الحقوق الآخرين. 

من جانبها دعت فايزة النجار  منسقة ملف المدارس في الإقليم الطالبات إلى ضرورة الإلتزام بالأمانة  والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وصحابته رضوان الله عليهم .

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