تعادل مثير بين العراق وعمان في كأس العرب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخبي العراق وعمان في بطولة كأس العرب، بستاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة.



تقدم منتخب عمان عبر اللاعب صلاح اليحيائي من ركلة جزاء في الدقيقة 78، فيما جاء هدف منتخب العراق عبر حسن عبد الكريم في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أيضا.



وحصد كل منتخب نقطة ضمن مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا البحرين وقطر.



أفضلية عراقية



شهد الشوط الأول أفضلية عراقية من حيث الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب والمحاولات الجادة على المرمى، بينما بدا المنتخب العماني أكثر تحفظا وسعى لغلق ملعبه.



وبدأ المنتخب العراقي المحاولات عبر تسديدة لمحمد قاسم من ركلة حرة في الدقيقة 9 من المباراة مرت بجوار القائم، ورد المنتخب العماني جاء عن طريق جمعة الحبسي بكرة أيضا مرت بجوار القائم.



وتضامنت العارضة مع المنتخب العماني في مناسبتين، حيث وقفت أمام تسديدة محمد قاسم الهائلة في الدقيقة 21، وتكرر الحال في الدقيقة 32 عندما ردت كرة اللاعب أحمد فرحان والتي لمست يد الحارس قبل أن تصطدم بالعارضة وتتحول لركنية.



تفوق عماني



تغير الأداء في الشوط الثاني وظهر المنتخب العماني أكثر فاعلية وحيوية واستحوذ على الكرة وسيطر على منطقة العمليات، وسط تراجع واضح للمنتخب العراقي.



وحاول المنتخب العماني من ركلة حرة لكنها لم تكن بتركيز عال لتمر بجوار القائم، وتلقى لاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم البطاقة الصفراء الثانية وطرد من المباراة في الدقيقة 69 بعد تدخله القوي على لاعب عماني ليكمل أسود الرافدين المباراة بـ10 لاعبين.



استغل المنتخب العماني الفراغات التي خلفها طرد اللاعب ياسر قاسم لينطلق اللاعب أمجد الحارثي بكرة من الجانب الأيمن وتدخل عليه مدافع المنتخب العراقي حسن رائد بقوة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها صلاح اليحيائي هدف منتخب عمان الأول في الدقيقة 78 لتزيد معاناة المنتخب العراقي حيث حاول مدربه بيتروفيش إجراء عدد من التغييرات لتصحيح مسار الفريق.



وحاول البديل حسن عبد الكريم من تسديدة مرت بجوار القائم، ورد عليه العماني صلاح اليحيائي بكرة تصدى لها فهد طالب.



وحصل المنتخب العراقي على ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، تصدى لها الحارس لكنه تحرك من مرماه ليعيدها الحكم وسجل منها حسن عبد الكريم هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.