الاسيرة طقاطقة لـ "فلسطين اليوم" : التحية لأبطال نفق الحرية ولمخيم جنين الصامد

توجهت الأسيرة أمل طقاطقة (26 عاماً) بالتحية لمخيم جنين الصامد ولابطال نفق الحرية ولكل من قدم لهم المساعدة والعون .

و أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة أمل طقاطقة (26 عاماً) من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت طقاطقة فور الافراج عنها عند حاجز الجلمة في جنين أن الاسيرات يعشن أوضاعا صعبة ووجهت النحية للأسيرة البطلة لينا الجروبي والاسيرة منى قعدان اللاتي قدمن لها العون والمساعدة .

وكان في انتظار الاسيرة طقطقة، أفراد من عائلتها وأسرى محررون وقيادات حركة الجهاد الإسلامي وفي مقدمتهم الشيخ خضر عدنان، إلى جانب عدد من أهالي الأسيرات في سجون الاحتلال.

وعبّرت المحررة طقاطقة عن فخرها واعتزازها بأولى خطوات الحرية، متوجهة بالتحية للفلسطينيين في كل مكان، وخاصة أبطال نفق الحرية كما توجهت بالتحية لأبطال جنين القسام وجنين محمود طوالبة وتوجهت بالتحية للأسير القائد زيد بسيسو رئيس الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد الإسلامي الذي يقبع في زنازين عزل الجلمة مؤكدة أنه ثابت رغم عزله .

وقالت طقاطقة "إن 31 أسيرة يقبعن في سجن الدامون، بينهن جريحات وأصحاب محكوميات عالية، تمارس إدارة السجون بحقهن سياسة تحريضية".

وأوضحت أن معاناة الأسيرات في سجون الدامون كبيرة في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل المعتقل، وانتهاك الاحتلال لخصوصية الأسيرات بوضع الحمامات خارج الغرف.

كما أكدت طقاطقة أن سلطات السجون تتعمد تأخير علاج الأسيرات، وأن أي موعد لرؤية الطبيب أو المستشفى يحتاج إلى ثلاثة أشهر.

وحملت رسالة الأسيرات بأن "تحريرهن والوحدة وتحرير فلسطين من بحرها لنهرها واجب وطني".

واعتقلت قوات الاحتلال أمل طقاطقة في 1 كانون الثاني/ ديسمبر 2014، وبعد عامين حكم عليها بالسجن 7 أعوام، بتهمة "محاولة طعن مستوطن بالقرب من تجمع "غوش عتصيون".

وقبيل اعتقالها أصيبت طقاطقة بثلاث رصاصات أطلقها عليها جنود الاحتلال في الجزء العلوي من جسدها، إضافة إلى رصاصة في قدمها، وخضعت لعدّة عمليات جراحية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الإثنين، إن عدد الأسيرات الفلسطينيات القابعات في سجون الاحتلال، بلغ حالياً 32 أسيرة، بينهن 9 أمهات.