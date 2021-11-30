ضهير: الصحة بغزة تترقب المتحور الجديد بحذر

أكد مجدي ضهير مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة بغزة تترقب المتحور الجديد بحذر شديد لأن المعلومات الأولية عنه تشير إلى أنه سريع الانتشار، وننتظر المزيد لمعرفة طبيعته".

وقال مدير دائرة الطب الوقائي، ضهير، لـ"إذاعة القدس المحلية" حول آخر مستجدات متحور كورونا الجديد: إن الصحة بغزة تترقب الأخبار الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد لا يتجاوز لقاحات كورونا والمناعة المكتسبة بشكل كبير".

وأضاف ضهير، أن الجرعة المعززة تكون بعد 6 شهور من آخر جرعة تلقاها المطعم، موصيًا بـ"أخذها".

وأوضح أن إقبال المواطنين على الجرعة الثالثة جيد، مشيرًا إلى أن الصحة طعمت أكثر من 20 ألف شخص ممن لهم استحقاق الجرعة الثالثة بغزة، موكدًا أن الصحة تواصل حملة التطعيم للباقين.

وشدّد ضهير، على أهمية اللقاحات في مكافحة العدوى، داعيًا "كل من يتلقى اللقاح الإسراع في أخذ الجرعة الأولى والثانية".