التردد الجديد قناة تنة ورنة للأطفال 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، والذي وصل للعالمية بسبب نسب المشاهدة اليومية التي تخطت الملايين، فأحبها الأطفال والمراهقين والكبار أيضا فلا يوجد من بيت الآن لم يفعل قناة تنه ورنه، لذا فإن لم يبقى إلا قلة قليل نحن نأتي لها بتفاصيل احدث تردد على النايل سات، لاستقبال القناة من أجل صغارك ولتسلية أوقات فراغهم فى الإجازة.

التردد الجديد قناة تنة ورنة للأطفال 2022

استطاعت قناة تنه ورنه خلال فتره قصيره من تواتجدها عبر قمر النايل سات ان تحصد نسبه كبيره من المشاهدات وذلك يرجع الي اهتمامها الكبير بالمحتوي التي تقوم بتقديمة من خلال شاشتها ، وتجدر الاشارة ان القناة استطاعت ان تكون لنفسها قاعدة جماهريه كبيره لان الاطفال يستفيدون من خلال المحتوي المتوفر لديهم فهي لا تقتصر عروضها علي الافلام الكرتونيه فقط وانما تقوم بتقديم برامج مسليه ايضا تعمل علي اشغال وقت فراغهم والاستفادة في نفس الوقت.

التردد الجديد قناة تنة ورنة للأطفال 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معامل التصحيح: 5/6.